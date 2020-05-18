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Глава СК поручил проверить информацию об автогонках в районе Коммунарки в Москве

Согласно материалам СМИ, участники заездов препятствовали движению общественного и личного транспорта по Киевскому шоссе

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал незамедлительно провести доследственную проверку по информации СМИ об автогонках в нарушении карантинных мер в районе поселка Коммунарка в столице. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК.

"Глава ведомства поручил ГСУ СК России по Москве незамедлительно организовать доследственную проверку по материалам СМИ об автомобильных гонках в районе поселка Коммунарка города Москвы в период ограничения на проведение массовых мероприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции", - отметили в СК.

В ведомстве пояснили, что, согласно материалам СМИ, участники заездов препятствовали движению общественного и личного автотранспорта по Киевскому шоссе. "Председателем СК России руководству ГСУ по Москве поручено обеспечить полное, всестороннее и объективное исследование всех обстоятельств произошедшего и принятие обоснованного процессуального решения по результатам проверки", - добавили в СК.

Ранее в московской полиции сообщили, что устанавливаются участники и организаторы гонок.

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Россия
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