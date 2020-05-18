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В Дагестане автомобиль упал в обрыв

В результате инцидента погибли четыре человека

МАХАЧКАЛА, 18 мая. /ТАСС/. Четыре человека погибли при падении автомобиля в обрыв в горах Дагестана, сообщил ТАСС источник в силовых структурах республики.

"На Генухском перевале в Цунтинском районе Дагестана автомобиль упал в обрыв. Предварительно, погибли четыре человека, один в тяжелом состоянии госпитализирован. Обстоятельства аварии уточняются", - сказал собеседник.

В МВД Дагестана ТАСС уточнили, что авария произошла на 19-м км автодороги Тлядал - Бежта - Кидеро из-за камнепада.

"В машине "Лада Гранта", упавшей в обрыв, находились пять человек: 39-летний водитель, женщины 60, 65 и 68 лет, а также 16-летняя девушка. Все, кроме девушки, погибли. Она доставлена в больницу", - сообщил представитель полиции.

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РоссияДагестан
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