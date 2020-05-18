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Источник: в Ростовской области задержан районный прокурор при получении взятки

Сумма взятки составила 1,1 млн рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 мая. /ТАСС/. Силовики задержали прокурора Пролетарского района Ростовской области Сергея Калитвинцева с поличным при получении взятки в 1,1 млн рублей от руководителя местной газеты. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Прокурор задержан в кабинете с поличным при получении взятки", - сообщил собеседник, уточнив, что взятка составила 1,1 млн рублей.

Собеседник отметил, что прокурор потребовал денежные средства у руководителя одной местной газеты за то, чтобы не пускать в работу материал, собранный на журналиста сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Операция проводилась оперативниками УФСБ по Ростовской области при участии Генеральной прокуратуры.

Сергей Калитвинцев с 2007 года проходил службу в органах прокуратуры, занимая должности помощника прокурора города Новошахтинска, прокурора и старшего прокурора надзорного и кассационного отделов уголовно-судебного управления прокуратуры Ростовской области, заместителя прокурора Первомайского района города Ростова-на-Дону.

На должность прокурора Пролетарского района Ростовской области Калитвинцев был назначен в июле 2019 года.

Теги
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