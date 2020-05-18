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На юго-востоке Москвы неизвестный устроил стрельбу по прохожим с балкона дома

На место ЧП прибыли полиция и СОБР

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Неизвестный устроил стрельбу с балкона жилого дома на улице Малышева на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел на улице Малышева в столичном районе Текстильщики. Неизвестный стреляет с балкона жилого дома из оружия, конструктивно схожего с автоматом Калашникова. На место прибыли полиция и СОБР", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве ТАСС сообщили, что "информация о стрельбе на улице Малышева проверяется".

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Россия
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Источник: силовики задержали стрелявшего с балкона квартиры в Москве
Для этого одному из сотрудников органов внутренних дел пришлось залезть в квартиру стрелка через окно
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