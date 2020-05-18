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В Костромской области найден мертвым профессор Государственного университета управления

Ранее мужчина считался пропавшим без вести

КОСТРОМА, 18 мая. /ТАСС/. Тело профессора Государственного университета управления, ранее считавшегося пропавшим без вести, обнаружено в русле реки Кострома в Костромской области, возбуждено уголовное дело об убийстве. Об этом сообщила журналистам пресс-служба прокуратуры Костромской области.

"Прокуратурой Костромского района признано законным и обоснованным возбуждение уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Дело возбуждено в связи с обнаружением 11 апреля 2020 года в русле реки Костромы в районе Шуваловского омута, расположенного вблизи деревни Сущево Костромского района, трупа неустановленного мужчины, в брюках которого находилась сумка с камнями", - говорится в сообщении.

Как удалось установить, погибший мужчина проживал в Люберцах Московской области, ему было 54 года, он был профессором Государственного университета управления. Мужчина считался без вести пропавшим, он разыскивался с 1 ноября 2019 года.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, погибший профессор - Юрий Мантуров. Расследование уголовного дела находится на контроле прокурора Костромского района.

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РоссияКостромская область
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