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В МВД подтвердили задержание мужчины, открывшего стрельбу на юго-востоке Москвы

Для этого одному из сотрудников органов внутренних дел пришлось залезть в квартиру стрелка через окно

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Злоумышленник, который устроил стрельбу на улице Малышева в Москве, задержан полицией. Эту информацию ТАСС подтвердила официальный представитель МВД Ирина Волк.

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"В ходе специальных мероприятий сотрудниками московской полиции совместно с сотрудниками Росгвардии стрелявший из окна дома на улице Малышева задержан. Пострадавших нет.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщила она.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу на улице Малышева. Как рассказал ТАСС глава пресс-службы столичного главка полиции Владимир Васенин, огонь велся из охолощенного оружия. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, стрелявший был нетрезв.

В новость были внесены изменения (21:20 мск) - меняется источник информации

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