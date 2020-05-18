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Рассмотрение дела "Сети" в Петербурге возобновится 25 мая

Оно состоится в Первом Западном окружном военном суде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Судебное рассмотрение уголовного дела террористической организации "Сеть" в отношении Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова, которое было приостановлено из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, возобновится 25 мая. Об этом ТАСС сообщил адвокат Филинкова Виталий Черкасов.

"Судебное заседание после длительного перерыва назначили на 25 мая. Оно состоится в Первом Западном окружном военном суде", - сказал Черкасов.

Ранее объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщала, что заседания по делу "Сети" переносились несколько раз в соответствии с постановлением президиума ВС РФ от 18 марта 2020 года и в связи с угрозой распространения на территории РФ коронавирусной инфекции.

В конце февраля по ходатайству гособвинения Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге продлил обоим фигурантам срок содержания в СИЗО ‪до 11 июня‬. Адвокаты промышленного альпиниста Юлия Бояршинова и программиста Виктора Филинкова не стали обжаловать продление срока их содержания под стражей. Оба адвоката пояснили ТАСС, что считают подачу жалобы "пустой тратой времени", а все силы намерены направить на подготовку к последующим судебным заседаниям.

О деле "Сети"

Оба фигуранта из Петербурга обвиняются по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ ("Участие в террористическом сообществе"). Бояршинов также обвиняется в хранении взрывчатых веществ.

‪10 февраля‬ по делу "Сети" в Пензе на сроки ‪от 6 до 18‬ лет были осуждены семь человек. Адвокаты подали апелляционные жалобы на приговор суда. Суд первой инстанции поддержал версию гособвинения, согласно которой "Сеть" была межрегиональной террористической организацией, созданной в 2016 году, в нее входили ячейки в Пензе, Москве, Санкт-Петербурге. Фигуранты дела полностью отрицали свою вину.

Радикальное сообщество "Сеть" было включено в федеральный список террористических организаций. В январе 2019 года обвиняемый по делу "Сети" житель Петербурга Игорь Шишкин полностью признал свою вину и был осужден на 3,5 года колонии общего режима. 

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