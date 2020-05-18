Радикалы забросали яйцами вход в редакцию "Гордон" в Киеве

КИЕВ, 18 мая. /ТАСС/. Группа из нескольких десятков радикалов устроила провокацию у входа в редакцию журналистского проекта "Гордон". Поводом для выступления стало их недовольство профессиональной деятельностью журналиста Дмитрия Гордона, который в понедельник провел интервью с бывшим лидером ополчения Донбасса Игорем Гиркиным (Стрелковым).

"От 50 до 100 человек выкрикивали нецензурные слова в адрес Гордона, бросали яйца в здание офиса, а также разрисовали так называемую стену славы журналиста", - говорится в сообщении украинского телеканала "Общественное телевидение". Участники провокации выражали мнение, что "ради хайпа Гордон взял интервью у террориста".

По информации телеканала, прибывшие полицейские задержали двух человек.

В партии экс-президента Украины Петра Порошенко уже заявили, что потребуют от правоохранительных органов отреагировать на данное интервью. "Партия "Европейская солидарность" требует от Службы безопасности Украины немедленно возбудить дело по факту разжигания вражды, поддержки терроризма и подрыва суверенитета страны блогером Дмитрием Гордоном", - говорится в заявлении ее пресс-службы.

Ни журналист, ни редакция издания "Гордон" на провокацию радикалов и заявление партии Порошенко пока не отреагировали.

По данным Национального союза журналистов Украины, только за первые четыре месяца 2020 года в стране сотрудники СМИ подвергались нападениям на почве профессиональной деятельности 26 раз. В 2019 году зафиксировано 75 инцидентов с применением силы в отношении журналистов, а в 2018 году - 86.