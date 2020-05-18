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После стрельбы на юго-востоке Москвы задержаны два человека

Инцидент произошел на улице Малышева

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. После стрельбы на улице Малышева в Москве задержаны двое мужчин, а не один, как сообщалось ранее. Об этом ТАСС проинформировали в пресс-службе Росгвардии, сотрудники которой задержали злоумышленников.

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"Сотрудниками СОБР Главного управления Росгвардии по Москве совместно с полицейскими в квартире, из которой велась стрельба, были обнаружены и задержаны 28-летний житель Костромы и 43-летний москвич, который и подозревается в совершении противоправных действий. Также стражи порядка изъяли в квартире предмет, конструктивно схожий с автоматом, и гильзы от патронов. Задержанные переданы сотрудникам полиции", - говорится в сообщении пресс-службы.

Во вторник неизвестный открыл стрельбу на улице Малышева на юго-востоке Москвы. Как рассказал ТАСС глава пресс-службы столичного главка полиции Владимир Васенин, огонь велся из охолощенного оружия. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, стрелявший был нетрезв.

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