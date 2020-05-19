Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у берегов Камчатки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 мая. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано во вторник у берегов Камчатки. Об этом сообщается на сайте камчатского филиала Геофизической службы РАН.

Эпицентр сейсмособытия находился в 138 км от поселка Усть-Камчатска на глубине 18 км. Угроза цунами не объявлялась.

"Звонки в ЕДДС (Единую дежурно-диспетчерскую службу) по поводу сейсмического события от граждан не поступали. Жертв и разрушений в результате землетрясения нет", - уточнили ТАСС в ЕДДС Усть-Камчатского района.