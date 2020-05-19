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В Нижегородской области пострадали в ДТП пять человек

Пострадавших доставили в Кстовскую центральную районную больницу

ТАСС, 19 мая. Пять человек получили травмы в результате столкновения двух автомобилей в Нижегородской области, сообщается во вторник на сайте ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, авария с участием двух транспортных средств произошла по адресу: Кстовский район, Южный обход, 5-й км. "В результате ДТП пострадали пять человек, детей нет. Пострадавшие доставлены в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Кстовская центральная районная больница". Обстоятельства происшествия уточняются", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияНижегородская область
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