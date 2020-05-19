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Со склада в Москве украли куртки на 3 млн рублей

Неизвестные заехали на территорию склада, взломали замок контейнера и похитили товар

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Столичная полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства похищения из контейнера на складе на юго-востоке Москвы курток на 3 млн рублей. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

По данным главка, вечером в понедельник в полицию поступило сообщение от индивидуального предпринимателя о краже на улице Чагинской, 4. "Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неизвестный на автомобиле ГАЗ-3302 заехал на территорию складского комплекса, где взломал замок контейнера и похитил принадлежащий заявителю товар - куртки - на общую сумму 3 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Полиция по данному факту проводит проверку.

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