Со склада в Москве украли куртки на 3 млн рублей

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Столичная полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства похищения из контейнера на складе на юго-востоке Москвы курток на 3 млн рублей. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

По данным главка, вечером в понедельник в полицию поступило сообщение от индивидуального предпринимателя о краже на улице Чагинской, 4. "Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неизвестный на автомобиле ГАЗ-3302 заехал на территорию складского комплекса, где взломал замок контейнера и похитил принадлежащий заявителю товар - куртки - на общую сумму 3 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Полиция по данному факту проводит проверку.