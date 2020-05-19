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Депутат гордумы Уссурийска подозревается в избиении сотрудницы аппарата думы

Инцидент произошел на заседании постоянных депутатских комиссий

ВЛАДИВОСТОК, 19 мая. /ТАСС/. Депутат городской думы Уссурийска Александр Шестун (КПРФ) во вторник напал на сотрудницу аппарата думы на заседании постоянных депутатских комиссий, сообщили ТАСС в пресс-службе думы. Потерпевшая подала заявление в полицию о нанесении ей побоев.

Ранее в местных социальных сетях появилось сообщение об избиении женщины Шестуном.

"Данный инцидент произошел сегодня на совместном заседании постоянных депутатских комиссий. Специалист аппарата думы обратилась в травмпункт, где зафиксировала побои и получила лист о временной нетрудоспособности. Заявление о нанесении побоев направлено в правоохранительные органы", - сообщили в пресс-службе.

В полиции города ТАСС подтвердили поступление соответствующего заявления.

Александр Шестун является депутатом думы Уссурийского городского округа по одномандатному избирательному округу № 21, руководителем фракции КПРФ. В марте 2020 года депутаты уже обсуждали недостойное поведение Шестуна, который оскорбил члена молодежного совета и его мать. Члены депутатской комиссии большинством голосов решили, что оскорбление было и рекомендовали Шестуну принести извинения.

Уссурийск - второй по величине город Приморского края после Владивостока с населением 173 тыс. человек. В думе города 26 депутатов фракций "Единая Россия" и КПРФ.

Теги
РоссияПриморский край
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