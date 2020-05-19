В Москве мужчина не поставил медицинские маски на 200 млн рублей, взяв 100% предоплаты

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Полицейские в Москве задержали мужчину, который обещал продать организации 12 млн медицинских масок общей стоимостью более 200 млн рублей, но, получив стопроцентную предоплату, не выполнил свою часть сделки. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"По имеющейся информации, злоумышленник от имени юридического лица заключил с одной из столичных организаций договор о продаже 12 млн медицинских масок на сумму свыше 223 млн рублей. Подозреваемый пообещал выполнить заказ за три дня при условии стопроцентной предоплаты. Заказчик перечислил денежные средства, но в установленный срок медицинские маски не получил", - сказала Волк. По ее словам, мужчина задержан и сейчас находится под домашним арестом.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Полиция подозревает мужчину еще в одном аналогичном преступлении, но уже в другом регионе.