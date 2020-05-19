В Кирове возбудили уголовное дело после пропажи четырехлетнего ребенка

КИРОВ, 19 мая. /ТАСС/. Следственные органы Кировской области возбудили уголовное дело об убийстве после пропажи 17 мая четырехлетнего ребенка в деревне Якино Лебяжского района области, сообщается во вторник на сайте следственного управления СК РФ по области.

"По факту исчезновения 4-летнего мальчика для установления всех обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, ребенок пропал 17 мая вечером, в правоохранительные органы родители сообщили о его пропаже только на следующий день, после чего начались поиски мальчика, в которых участвуют сотрудники следственного управления, в том числе следователи-криминалисты, сотрудники полиции, уголовного розыска, МЧС, кинологи, волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" и местные жители.

Следователи осмотрели место жительства пропавшего, прилегающую территорию и приусадебный участок, опросили жителей деревни, осмотрели жилые и нежилые дома и постройки в населенном пункте. На месте создан оперативный штаб.

О ходе поисков

В пресс-службе УМВД по региону ТАСС сообщили, что поисками ребенка занимаются около 170 человек. Также там уточнили, что с матерью мальчика ранее проводилась профилактическая работа.

"В поисках принимают участие около 170 человек - сотрудники полиции, следственного управления СК РФ [по региону], МЧС, водолазы, местное население, волонтеры [поискового отряда] "Лиза Алерт". Там болотистая местность и собаки плохо берут след", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что поисковые группы используют квадрокоптер и шесть квадроциклов, также задействованы самолет и параплан. Накануне участники поиска проверяли дома и постройки в деревне и соседних территориях, прочесывали лес, соседние населенные пункты. Во вторник площадь поиска составляет около 6 кв. км.

Как сообщается в группе "ВКонтакте" поискового отряда "Лиза Алерт" Кировской области, в поисках помогают добровольцы из Кировской области, Чувашской Республики, Республики Марий Эл, Костромской области, Пермского края, Республики Татарстан, в район выехали также поисковики "Лиза Алерт" из Нижегородской области и Москвы. Для всех участников поиска неравнодушные граждане собрали средства индивидуальной защиты - маски, перчатки, антисептики.

В пресс-службе УМВД по региону ТАСС пояснили, что родители мальчика обратились в полицию только на следующий день после его пропажи, так как накануне самостоятельно искали ребенка. "У матери трое детей, пропавший ребенок - младший. Семья нормальная, но с матерью проводилась профилактическая работа всеми органами системы профилактики, так как она привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей - в октябре прошлого года сотрудники полиции пришли с проверкой и застали ее в состоянии алкогольного опьянения", - сказали в пресс-службе.

Прокуратура начала проверку по факту исчезновения ребенка, в ходе проверки специалисты дадут оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики. Следственные органы региона возбудили уголовное дело об убийстве.

В новость внесены изменения (11:48 мск) - добавлены подробности о ходе поисков и семье ребенка.