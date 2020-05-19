В Ижевске силовики изъяли у местного жителя незаконное оружие

ИЖЕВСК, 19 мая. /ТАСС/. Уголовные дела возбуждены в Ижевске по факту незаконного сбыта и хранения оружия жителем города, который хранил у себя дома самодельные пистолеты и комплектующие, сообщается на сайте МВД по Удмуртии.

"Сотрудниками УФСБ России по Удмуртской Республике совместно с оперативниками отдела полиции УМВД России по городу Ижевску в результате оперативно-разыскных мероприятий при попытке сбыта охотничьего ружья задержан 67-летний ижевчанин. По месту жительства задержанного сотрудниками полиции обнаружено и изъято 29 предметов, схожих с пистолетами и револьверами различных образцов, детали и комплектующие от огнестрельного оружия, а также порох массой 500 грамм. Все изъятые предметы были направлены в экспертно-криминалистический центр МВД по Удмуртской Республике для проведения экспертизы", - сказано в сообщении.

Результаты исследований показали, что три изъятых предмета, собранные самодельным способом - два револьвера Smith & Wesson и нарезное короткоствольное огнестрельное оружие "Велодог" - являются пригодными для стрельбы. "Кроме того, в ряде других изъятых образцов обнаружены детали, которые относятся к основным частям огнестрельного оружия, незаконное хранение которых также является уголовно наказуемым деянием", - добавили в пресс-службе.

По фактам незаконного сбыта оружия, хранения оружия и основных его частей, а также хранения взрывчатых веществ возбуждены уголовные дела. За данное преступление, по информации МВД, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.