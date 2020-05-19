Суд в Красноярске 22 мая рассмотрит апелляцию на арест бизнесмена Быкова

Свердловский районный суд 8 мая отправил Быкова, обвиняемого в организации убийства двух человек в 1994 году, под арест до 4 июля 2020 года. Сторона защиты предпринимателя 11 мая подала апелляцию на назначенную меру пресечения.

"Сегодня в Красноярский краевой суд поступила апелляционная жалоба адвоката <...> на решение Свердловского районного суда Красноярска об избрании меры пресечения Быкову в виде заключения под стражу до 4 июля. Судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы назначено на 22 мая. Заседание пройдет в закрытом режиме и с присутствием подозреваемого по видео-конференц-связи", - сообщили в суде.

Как сообщал ТАСС адвокат бизнесмена Алексей Прохоров, его подзащитному было предъявлено обвинение по статье "Убийство".

Быкова обвиняют в организации убийства Кирилла Войтенко и Александра Наумова. По версии следствия, они были участниками преступной группировки, возглавляемой Быковым. Он решил убить их после того, как перед его автомобилем произошел взрыв. Быков поручил организацию преступления своему знакомому Владимиру Татаренкову, который привлек к этому участников своей банды.

В июле 1994 года два киллера - Сергей Бакуров и Владимир Чучков - расстреляли автомобиль, в котором находились Наумов и Войтенко. Бакуров был приговорен к пожизненному лишению свободы, Чучков находится в розыске, Татаренков получил 13 лет лишения свободы.