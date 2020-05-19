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Начальник ИК-1 в Смоленской области подозревается в покушении на мошенничество

По данным СК, начальник колонии с апреля по май пытался похитить средства осужденного в размере 150 тыс. рублей "од предлогом решения с судом вопроса об УДО

ТАСС, 19 мая. Следователи в Смоленской области возбудили уголовное дело в отношении начальника исправительной колонии № 1 (ИК-1), который за 150 тыс. рублей якобы планировал решить вопрос об условно-досрочном освобождении одного из осужденных. Подозреваемый был задержан в момент получения денег, сообщила журналистам пресс-служба следственного управления СК РФ по области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника УФИЦ ФКУ ИК-1 УФСИН России по Смоленской области. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество")", - говорится в сообщении.

По данным СК, начальник колонии с апреля по май пытался похитить средства осужденного в размере 150 тыс. рублей "под предлогом решения с судом вопроса об его условно-досрочном освобождении". 17 мая следователи в ходе оперативных мероприятий задержали начальника ИК-1 в момент получения денег от знакомого осужденного.

Согласно данным сайта федерального казенного учреждения "Исправительная колония № 1" УФСИН по региону, ИК-1 находится в поселке Анохово Сафоновского района. Это исправительная колония общего режима для осужденных во второй и более раз, она рассчитана на 1 033 человека.

Теги
РоссияСмоленская область
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