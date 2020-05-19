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Источник: в Ростовской области задержали главу Азова Владимира Ращупкина

Он подозревается в превышении должностных полномочий

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мая. /ТАСС/. Главу администрации города Азова Ростовской области Владимира Ращупкина задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом во вторник ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

"В отношении Ращупкина возбуждено дело по ст. 286 УК РФ, он задержан", - сказал собеседник агентства.

Корреспонденту ТАСС удалось дозвониться до Ращупкина, он отказался от комментариев, отметив, что "нужно разобраться".

На данный момент ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Теги
РоссияРостовская область
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