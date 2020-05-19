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ГП направила в суд дело о нападении на российского пограничника в Японском море

В результате инцидента четверо военнослужащих погранслужбы получили ранения, один из них - огнестрельные

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по первому уголовному делу по факту нападения на пограничников при задержании в Японском море браконьеров из КНДР в сентябре прошлого года.

"Заместитель генерального прокурора Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о нападении на сотрудника пограничной службы. После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Находкинский городской суд", - сообщили в Генпрокуратуре. Расследование уголовного дела в отношении остальных иностранных граждан продолжается.

Российские пограничники 17 сентября во время патрулирования в районе банки Кито-Ямато в Японском море, традиционном месте рыбного промысла, обнаружили две шхуны из КНДР и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством в исключительной экономической зоне РФ. Экипаж одной из лодок совершил вооруженное нападение на пограничников, в результате четверо военнослужащих погранслужбы получили ранения, один из них - огнестрельные. Были арестованы 16 граждан КНДР.

Как уточнили в Генпрокуратуре, 18 иностранных моряков вооружились подручными предметами и напали на 11 высадившихся на судно пограничников. При этом один из фигурантов, расследование дела в отношении которого завершено, деревянной палкой не менее четырех раз ударил военнослужащего, причинив вред здоровью средней тяжести. "Сейчас иностранец содержится под стражей", - сообщили в Генпрокуратуре.

Теги
КНДРРоссия
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