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Рассмотрение жалобы РФ по делу ЮКОСа в Верховном суде Нидерландов займет до 12 месяцев

Минимальный срок рассмотрения составляет девять месяцев

ГААГА, 19 мая. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Рассмотрение кассационной жалобы РФ по делу ЮКОСа, поданной в Верховный суд Нидерландов, займет около 9-12 месяцев. Об этом сообщила во вторник ТАСС официальный представитель судебной инстанции Теа Тьердема.

"Могу подтвердить, что Российская Федерация подала кассационную жалобу, - отметила она. - Сначала будет так называемый административный период, в ходе которого стороны через суд будут осуществлять обмен [подтверждающими позиции] документами. Затем генеральный прокурор представит свое консультативное заключение Верховному суду. И после этого Верховный суд вынесет свое решение". "Весь процесс займет около 9-12 месяцев", - подчеркнула Тьердема.

Международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда (ППТС) в Гааге, после 10 лет рассмотрения дела в 2014 году обязал Россию выплатить более 50 млрд долларов связанным с бывшими акционерами ЮКОСа компаниям - Yukos Universal ("Юкос юниверсал"), Hulley Enterprises ("Халли энтерпрайзес") и Veteran Petroleum ("Ветеран петролеум"). Судьи посчитали, что действия РФ в отношении ЮКОСа нарушали договор к Энергетической хартии, который страна подписала, но не ратифицировала. Российская сторона апеллировала тем, что определенные положения документа не могли применяться к РФ без выполнения процедуры ратификации.

Этот вердикт был обжалован в окружном суде Гааги, который встал на сторону РФ, признав решения ППТС недействительными и сняв с России обязательства по выплате более 50 млрд долларов. Однако вышестоящая инстанция - апелляционный суд Гааги - в феврале этого года отменила вердикт окружного суда и восстановила арбитражные решения. На прошлой неделе российская сторона подала в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу с требованием отменить решение апелляционного суда Гааги.

Теги
Россия
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