Мужчина упал на рельсы на ж/д станции "Верхние Котлы" в Москве

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Движение электропоездов с ж/д платформы "Верхние Котлы" в сторону Москвы заблокировано из падения человека на рельсы. Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, у мужчины сломана нога.

"Человек упал на рельсы на платформе "Верхние Котлы". У него открытый перелом ноги, пострадавший находится на рельсах и ждет прибытия скорой для транспортировки. Движение поездов в Москву остановлено", - сказал собеседник агентства.

Информацию о падении человека с платформы станции Московской железной дороги (МЖД) ТАСС также подтвердили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу. "Сегодня на платформе железнодорожной станции "Верхние котлы" Павелецкого направления МЖД на рельсы упал мужчина. На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. Выясняются обстоятельства случившегося", - сказали в пресс-службе.

В транспортной полиции напомнили также о необходимости соблюдать правила дорожного движения на железной дороге.

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