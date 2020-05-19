В лаборатории радиологического медцентра в Обнинске взорвался газ

ТАСС, 19 мая. Хлопок газа произошел в радиологическом медицинском центре в Обнинске Калужской области, один человек пострадал. Как сообщили ТАСС в дежурно-диспетчерской службе города, причиной хлопка стал разрыв линии теплоносителя в лаборатории.

"Один пострадавший с ожогами, скорая на выезде. Разрушений нет, пожара не было. В лаборатории произошел разрыв линии теплоносителя", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе регионального главка МЧС ТАСС уточнили, что произошел хлопок неопасного газа в химической лаборатории на пятом этаже в помещении площадью 9 кв. м, повреждены оконные проемы и двери.

Медицинский радиологический научный центр имени А. Ф. Цыба создан в 1962 году, вошел в состав ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России в качестве филиала в мае 2014 года. Является ведущим в России центром по разработке и применению высокотехнологичных радиологических методов диагностики, радионуклидной терапии, клеточной и молекулярной радиобиологии в лечении онкозаболеваний, паллиативной медицины.