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ГП направила в суд дело о массовом отравлении таллием работников завода в Таганроге

Владислав Шульга подсыпал таллий в кулер с водой, который использовали сотрудники ТАНТК

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Инженер Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) им. Г. М. Бериева Владислав Шульга пойдет под суд по обвинению в отравлении таллием сотрудников предприятия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"Прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ведущего инженера-конструктора одного из отделов конструкторского бюро ПАО "ТАНТК им. Г. М. Бериева", - сообщили в надзорном ведомстве. - После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Таганрогский городской суд для рассмотрения по существу".

Шульга обвиняется по ч. 2 ст. 111 ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"), ч. 2 ст. 112 ("Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести") и ч. 1 ст. 115 ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью") УК РФ. По версии следствия, в 2017 году он из чувства мести после дорожного конфликта подсыпал таллий в кулер с водой, который использовали сотрудники ТАНТК. Конфликт у обвиняемого произошел с несколькими руководящими сотрудниками. В крови у 28 из 37 обратившихся в лечебные учреждения сотрудников предприятия обнаружили соли таллия - металла, который относится к высокотоксичным ядам.

Обвиняемый находился под домашним арестом, после чего его отпустили под подписку о невыезде.

Теги
РоссияРостовская область
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