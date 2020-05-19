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В сарае у жителя подмосковной деревни обнаружили 4,5 тыс. бутылок контрафактного алкоголя

Их общая стоимость превысила 1 млн рублей

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Полицейские нашли в сарае у мужчины в деревне Дядькино 4,5 тыс. бутылок контрафактного алкоголя общей стоимостью больше 1 млн рублей. Об этом сообщила ТАСС глава пресс-службы подмосковного главка полиции Татьяна Петрова.

"Установлено, что 30-летний местный житель, не имея лицензии, хранил в хозяйственной постройке в д. Дядькино (г. о. Богородский) спиртосодержащую продукцию с целью извлечения дохода. Изъято более 4,5 тыс. бутылок различных торговых марок. Общая стоимость изъятого составила более 1 млн рублей", - сказала Петрова.

Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Пока он отпущен под подписку о невыезде.

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