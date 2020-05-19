Власти Петербурга подтвердили информацию о шестом погибшем при пожаре в больнице

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Число жертв пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге 12 мая увеличилось с пяти до шести, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

"Шестой погибший - да, мы подтвердили. Человек скончался в 8:20 [12 мая]. После экспертизы установили, что причиной [смерти] стал угарный газ. Он был в тяжелом состоянии, но причина смерти не была очевидна с самого начала", - сказала собеседница агентства.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении из резервного фонда средств на предоставление выплат семьям пяти погибших. Каждая семья получит выплату из городского бюджета в размере 1 млн рублей в равных долях на каждого члена семьи. Как уточнили ТАСС в комитете по здравоохранению, информация о шестом погибшем также передана ответственным органам для назначения выплат.