СК возбудил первое уголовное дело по факту невыплаты компенсаций медикам

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Следственный отдел по городу Армавиру следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю возбудил первое в России уголовное дело по факту невыплаты денежных компенсаций медицинским работникам, оказывающим помощь гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция. Об этом во вторник сообщается на сайте СК.

"Следственным отделом по городу Армавиру СК РФ по Краснодарскому краю по результатам проведенной доследственной проверки о невыплате медицинским работникам стимулирующих выплат за особые условия труда в период распространения коронавирусной инфекции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, нарушение прав сотрудников ГБУЗ "Городская больница города Армавира" на своевременное и в полном объеме получение стимулирующих выплат в условиях работы по оказанию помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция и группам риска заражения COVID-19, стало возможным в результате допущенной руководством лечебного учреждения халатности", - говорится в сообщении ведомства.

По данным пресс-службы следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю, по поручению руководителя СК России по Краснодарскому краю Вадима Бугаенко уголовное дело передано во второй отдел по расследованию особо важных дел краевого управления СК РФ. Также сообщалось, что следственные органы на Кубани организовали проведение доследственных проверок еще в семи муниципалитетах, где медики местных районных больниц заявляют о нарушении их прав при получении стимулирующих выплат за работу с пациентами с коронавирусом.

Ранее прокуратура региона и следственные органы начали проверку после публикации в интернете информации о возможных нарушениях прав работников скорой медицинской помощи в Армавире при начислении стимулирующих выплат. Администрацией Краснодарского края было принято решение уволить главного врача армавирской городской больницы, в структуру которой входит служба скорой помощи. Губернатор региона Вениамин Кондратьев заявлял, что все подобные обращения врачей будут отрабатываться в оперативном порядке. В итоге задолженность перед медицинскими работниками на сумму более 200 тыс. рублей была погашена.