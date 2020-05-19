СК проводит доследственную проверку после инцидента в медцентре Обнинска

ТАСС, 19 мая. Следственный комитет организовал проверку после инцидента на территории радиологического центра имени Анатолия Федоровича Цыба в Обнинске Калужской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, опрашивают сотрудников предприятия, изымают документы, относящиеся к производственному процессу, устанавливают сотрудников организации, ответственных за соблюдение правил охраны труда, проводят иные следственные действия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

По данным следователей, аппаратчик фармацевтического предприятия в Обнинске промывал реактор органического синтеза. В ходе этих работ произошел хлопок, сотрудник получил ожоги, его доставили в больницу.

В пресс-службе ФГБУ НМИЦ радиологии Минздрава России сообщили ТАСС, что в результате происшествия пострадал сотрудник лаборатории фармацевтической компании, которая арендовала помещения в центре. Учреждение также начало внутреннее расследование инцидента.