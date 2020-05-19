В Воронеже женщина украла у пенсионера более 2,5 млн рублей

ВОРОНЕЖ, 19 мая. /ТАСС/. Суд в Воронеже вынес приговор женщине, которая в течение года крала пенсии у 92-летнего участника Великой Отечественной войны. Общий ущерб ветерану превысил 2,5 млн рублей, сообщила во вторник журналистам пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

"Советский районный суд Воронежа вынес приговор по уголовному делу в отношении 41-летней Ирины Гринькиной. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. "в", "г" ч. 3 и п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража в крупном и особо крупном размере, с банковского счета"). Суд назначил наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В соответствии с ч. 1 ст. 82 УК РФ отбывание наказания отсрочено до достижения несовершеннолетним ребенком осужденной 14-летнего возраста", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ведомства, женщина за деньги ухаживала за 92-летним участником Великой Отечественной войны, который снимал со своего банковского счета пенсию и компенсацию по линии Минобороны РФ, оплачивал услуги, а часть средств откладывал. Суд установил, что с сентября 2018 года по август 2019-го женщина систематически похищала у потерпевшего деньги из отложенной им суммы, а затем завладела его банковской картой, через свой телефон настроила доступ к его банковскому счету, в итоге украв более 2,5 млн рублей.

"В порядке гражданского судопроизводства рассматривается иск прокурора района в защиту прав участника войны о взыскании с Гринькиной суммы причиненного ущерба в размере 2,5 млн рублей", - добавили в пресс-службе.