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В Москве "заминированы" около 50 больниц

Кинологи проверяют здания на наличие взрывных устройств

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Неизвестные сообщили об угрозе взрыва на территории около 50 больниц в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В оперативные службы поступило анонимное сообщение о "минировании" около 50 столичных больницах", - сказал собеседник агентства.

Кинологи проверяют здания больниц на наличие взрывных устройств и подозрительных предметов.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна угроза не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

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Россия
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