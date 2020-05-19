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В Альметьевске обнаружили тела матери и ребенка

По предварительной версии, женщина совершила суицид

КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Тела восьмилетнего ребенка и его матери обнаружили в одном из домов города Альметьевска (Татарстан), женщина, предположительно, совершила суицид. Об этом во вторник сообщается на сайте следственного управления СК РФ по республике.

"19 мая 2020 года в квартире одного из домов в городе Альметьевске обнаружено тело восьмилетнего мальчика с признаками насильственной смерти в виде следов удушения, а также его 38-летней матери, которая, предположительно, покончила с собой", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"). Тела обнаружил вернувшийся домой отец ребенка. Дверь квартиры была заперта изнутри, удалось изъять записку, которую, предположительно, оставила мать мальчика.

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РоссияТатарстан
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