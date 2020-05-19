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На юго-востоке Москвы водитель открыл стрельбу в ходе дорожного конфликта

Обстоятельства конфликта выясняются

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Водитель устроил стрельбу из пневматического оружия в ходе дорожного конфликта на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

"В районе дома 141 по Люблинской улице произошел дорожный конфликт между двумя водителями, в ходе которого один из них выстрелил в сторону своего оппонента, предположительно, из пневматического оружия и скрылся", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе оперативно-разыскных мероприятий машина была остановлена в Таганском районе. Сейчас выясняются обстоятельства конфликта, проводится проверка.

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