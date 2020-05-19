{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: бывшего лидера "желтых жилетов" во Франции задержали за драку с подростком

По данным France Info, Эрик Друэ вмешался в ссору, которая произошла между его близкой подругой и ее 13-летним сыном, и применил силу в отношении подростка

ПАРИЖ, 19 мая. /ТАСС/. Французская полиция задержала одного из инициаторов движения "желтых жилетов" Эрик Друэ в Домоне (столичный регион Иль-де-Франс) за драку с 13-летним подростком. Об этом во вторник сообщила радиостанция France Info.

По ее сведениям, вечером в понедельник мужчина вмешался в ссору, которая произошла между его близкой подругой и ее 13-летним сыном. "Пытаясь их разнять, Друэ применил силу в отношении подростка", - передает радиостанция слова источника, близкого к расследованию.

В сентябре 2019 года бывший неформальный лидер общенационального протестного движения уже был приговорен к условному штрафу в размере €500 за ношение дубинки на манифестации, в марте того же года парижский суд оштрафовал его на €2 тыс. за организацию двух несанкционированных акций протеста, до этого Друэ был выписан штраф в размере €135 за участие в несанкционированном митинге.

Акции "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года. Первоначально они проходили в знак протеста против повышения цен на автомобильное топливо. Поэтому "униформой" сторонников движения стали светоотражающие желтые жилеты автомобилистов. Список требований участников общественной кампании теперь включает не только социально-экономические, но и политические претензии к властям.

Теги
Франция
Реклама на ТАСС
СМИ: на западе Колумбии упал легкий самолет
По данным радио Caracol, при взлете у самолета отказал двигатель, и он рухнул рядом с аэропортом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС