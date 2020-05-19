Главу Светлинского района Оренбуржья задержали по подозрению во взятке

ТАСС, 19 мая. Глава Светлинского района Оренбургской области Виктор Тараканов задержан по подозрению в получении взятки, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"В Оренбургской области по подозрению в получении взятки задержан глава Светлинского района Виктор Владимирович Тараканов", - сказано в сообщении.

Губернатор области Денис Паслер сообщил, что рассчитывает на объективное расследование обстоятельств произошедшего.

"Окончательную оценку действиям главы района вынесет суд. Коррупция в органах власти абсолютно недопустима", - цитирует Паслера пресс-служба.

Как сообщили журналистам в пресс-службе ФСБ по региону, Тараканов вымогал взятку в 200 тыс. рублей у местного предпринимателя за содействие в аукционе по благоустройству территории в поселке Светлый в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". "В настоящее время проводятся неотложные следственные действия. Принимается решение о возбуждении уголовного дела. Он был задержан сотрудниками регионального ФСБ при взаимодействии с УМВД и управления СК РФ", - добавили в УФСБ.

По информации правительства, Тараканов возглавлял район с 23 октября 2010 года.

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