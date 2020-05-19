{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Главу Светлинского района Оренбуржья задержали по подозрению во взятке

Виктор Тараканов вымогал 200 тыс. рублей у местного предпринимателя за содействие в аукционе по благоустройству территории

ТАСС, 19 мая. Глава Светлинского района Оренбургской области Виктор Тараканов задержан по подозрению в получении взятки, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"В Оренбургской области по подозрению в получении взятки задержан глава Светлинского района Виктор Владимирович Тараканов", - сказано в сообщении.

Губернатор области Денис Паслер сообщил, что рассчитывает на объективное расследование обстоятельств произошедшего.

"Окончательную оценку действиям главы района вынесет суд. Коррупция в органах власти абсолютно недопустима", - цитирует Паслера пресс-служба.

Как сообщили журналистам в пресс-службе ФСБ по региону, Тараканов вымогал взятку в 200 тыс. рублей у местного предпринимателя за содействие в аукционе по благоустройству территории в поселке Светлый в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". "В настоящее время проводятся неотложные следственные действия. Принимается решение о возбуждении уголовного дела. Он был задержан сотрудниками регионального ФСБ при взаимодействии с УМВД и управления СК РФ", - добавили в УФСБ.

По информации правительства, Тараканов возглавлял район с 23 октября 2010 года.

В новость внесены изменения (21:14 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияОренбургская область
Реклама на ТАСС
В НМИЦ Блохина разоблачили мошенников, бравших деньги за услуги в рамках ОМС
Им грозит до шести лет лишения свободы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС