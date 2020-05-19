В НМИЦ Блохина разоблачили мошенников, бравших деньги за услуги в рамках ОМС

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Деятельность мошенников, вымогающих деньги у пациентов за медицинские услуги, оказываемые бесплатно в рамках ОМС, пресекли в Национальном медицинском центре онкологии им. Н. Н. Блохина. Об этом во вторник сообщила пресс-служба центра.

"Администрация НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина и УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве информируют о пресечении деятельности мошеннической организации, занимавшейся вымогательством денежных средств у потенциальных пациентов центра. Участники преступной группы рекламировали медицинские услуги гражданам с помощью сайта www.oncozdrav.ru, имитирующего официальный сайт ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина. Далее по многоканальному номеру 8 (800) 200-98-87 представители организации связывались с гражданами, нуждающимися в госпитализации, и предлагали онкологическую помощь, взимая денежные средства за услуги, которые в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина оказывались пациентам бесплатно, в рамках ОМС", - сказали ТАСС в пресс-службе.

В результате было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в крупном размере"), статья в этой части предусматривает до 6 лет лишения свободы. Двум участникам предъявлено обвинение, следственные органы устанавливают полный круг лиц, вовлеченных в незаконную деятельность.

"Мы просим граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. Достоверная информация о диагностике, госпитализации и лечении в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина размещена на сайте www.ronc.ru, а также на официальных страницах НМИЦ в Facebook, "Вконтакте" и Instagram. Телефон горячей линии - 8 (499) 324-24-24", - подчеркнули в центре.