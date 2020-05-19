{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В НМИЦ Блохина разоблачили мошенников, бравших деньги за услуги в рамках ОМС

Им грозит до шести лет лишения свободы

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Деятельность мошенников, вымогающих деньги у пациентов за медицинские услуги, оказываемые бесплатно в рамках ОМС, пресекли в Национальном медицинском центре онкологии им. Н. Н. Блохина. Об этом во вторник сообщила пресс-служба центра.

"Администрация НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина и УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве информируют о пресечении деятельности мошеннической организации, занимавшейся вымогательством денежных средств у потенциальных пациентов центра. Участники преступной группы рекламировали медицинские услуги гражданам с помощью сайта www.oncozdrav.ru, имитирующего официальный сайт ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина. Далее по многоканальному номеру 8 (800) 200-98-87 представители организации связывались с гражданами, нуждающимися в госпитализации, и предлагали онкологическую помощь, взимая денежные средства за услуги, которые в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина оказывались пациентам бесплатно, в рамках ОМС", - сказали ТАСС в пресс-службе.

В результате было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в крупном размере"), статья в этой части предусматривает до 6 лет лишения свободы. Двум участникам предъявлено обвинение, следственные органы устанавливают полный круг лиц, вовлеченных в незаконную деятельность.

"Мы просим граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. Достоверная информация о диагностике, госпитализации и лечении в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина размещена на сайте www.ronc.ru, а также на официальных страницах НМИЦ в Facebook, "Вконтакте" и Instagram. Телефон горячей линии - 8 (499) 324-24-24", - подчеркнули в центре.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Подмосковье
Экипаж погиб
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС