Военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Подмосковье

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Клинском районе Подмосковья, экипаж погиб, сообщили во вторник журналистам в Минобороны РФ.

"19 мая около 20 часов мск при выполнении учебно-тренировочного полета в 20 км от населенного пункта Клин (Московская область) совершил жесткую посадку на безлюдной местности вертолет Ми-8 ВКС России. В результате жесткой посадки экипаж вертолета от полученных ранений погиб", - сказали в ведомстве.

По данным Минобороны, к месту катастрофы вылетела комиссия Главного командования ВКС. "По предварительной информации, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность. Полет выполнялся без боекомплекта", - отметили в министерстве.

По данным источника в экстренных службах, ЧП произошло в районе деревни Захарово.

В новость внесены изменения (21:58 мск) - добавлены подробности.