Жителя Анапы приговорили к исправительным работам за убийство соседей

КРАСНОДАР, 19 мая. /ТАСС/. Краснодарский краевой суд на основании вердикта присяжных заседателей, переквалифицировавших статью обвинения с предумышленного убийства на убийство при превышении пределов самообороны, приговорил жителя Анапы к исправительным работам за убийство соседей из-за громкой музыки. Осужденного освободили из-под стражи с учетом срока пребывания в СИЗО во время следствия, сообщили журналистам в пресс-службе суда во вторник.

В феврале 2019 года следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом в отношении 53-летнего жителя Анапы, который застрелил из охотничьего ружья 60-летнего соседа и его 30-летнего сына. По версии следствия, у соседей громко играла музыка, это ему мешало, мужчина сделал замечание соседям, но они с молотком пришли к нему во двор, в результате чего он их застрелил. На время следствия он был взят под стражу. В марте суд присяжных заседателей переквалифицировал статью обвинения на ч. 1 ст. 108 УК РФ ("Убийство при превышении пределов необходимой обороны"), что относится к преступлениям небольшой тяжести и признал его виновным по этой статье.

"Приговор Хоменко был постановлен судьей на основании вердикта граждан - присяжных заседателей. Судом ему было назначено наказание в виде исправительных работ на срок два года. В связи с тем, что Хоменко с февраля 2019 года находился под стражей, а один день в СИЗО приравнивается к трем дням исправительных работ, наказание его считается отбытым. Он был освобожден в зале суда", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что санкции статьи об убийстве при превышении пределов самообороны более мягкое, чем за преднамеренное убийство - максимальное наказание - два года лишения свободы. По данным пресс-службы суда, осужденного по закону не могли приговорить к фактическому лишению свободы, так как данное преступление он совершил впервые. "Вероятно, присяжным не хватило доказательств, представленных стороной обвинения, для того, чтобы признать Хоменко виновным в убийстве", - добавили в ведомстве, пояснив, что приговор в законную силу еще не вступил.