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Источник: сын экс-хоккеиста сборной России Соколова не признался в убийстве матери

Его также обвиняют в покушении на убийство младшего брата
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Старший сын бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова, которого в закрытом режиме судят во Всеволожском городском суде Ленинградской области по делу об убийстве матери и покушении на убийство младшего брата, отказался признаваться в содеянном. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В содеянном не признался", - сказал собеседник агентства.

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Уголовное дело рассматривается судом вместе с ходатайством о принудительном лечении фигуранта. Адвокат старшего сына хоккеиста Яков Афанасьев сообщил ТАСС, что в рассмотрении дела взят перерыв в связи с пандемией коронавируса. От дальнейших комментариев защитник отказался.

Убийство произошло 13 июля прошлого года в поселке Новая Романовка Всеволожского района Ленинградской области. Источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что убитой оказалась супруга Соколова Ирина. На месте происшествия также был обнаружен старший сын Соколова с телесными повреждениями, которого госпитализировали в тяжелом состоянии.

В ходе расследования дела было установлено, что молодой человек 13 июля 2019 года, "страдая психическим расстройством и не осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий", нанес многочисленные ножевые ранения своей матери, а затем своему брату 2004 года рождения, который оказал сопротивление и выжил.

Максим Соколов - бывший вратарь, член олимпийской сборной России на Играх в Турине в 2006 году. Он является серебряным (2002 год) и бронзовым (2005) призером чемпионатов мира в составе сборной России. Соколов также выступал за петербургский СКА. Соколову 47 лет, он завершил карьеру профессионального хоккеиста и стал тренером в 2014 году.

Теги
РоссияЛенинградская область
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