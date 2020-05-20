УФАС на Колыме возбудило дело из-за фиктивного "дорожного" аукциона на 1,3 млрд рублей

ТАСС, 20 мая. Магаданское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении регионального управления эксплуатации и строительства дорожно-транспортного комплекса и предприятия "МостоСтроительная компания", которые подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения при проведении аукциона на выполнение дорожных работ на сумму более 1,3 млрд рублей. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе ФАС.

"В Магадане выявлены признаки сговора на "дорожном" аукционе на сумму более 1,3 млрд рублей. Работы по реконструкции автомобильной дороги были выполнены еще до проведения торгов. Магаданское УФАС России возбудило дело", - сообщили в пресс-службе.

По данным ФАС, участники предполагаемого сговора провели фиктивный аукцион, работы по которому были выполнены еще до его проведения. Это подтверждается, в частности, фотоматериалами, поступившими из прокуратуры Магаданской области. Кроме того, о заблаговременном выполнении работ по реконструкции участка автомобильной дороги региона свидетельствует тот факт, что в день заключения контракта с победителем аукциона также был подписан и акт сдачи-приема работ на сумму более 380 млн рублей.