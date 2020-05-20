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Пандемия коронавируса нового типа

Суд в Южно-Сахалинске оштрафовал местного жителя на 300 тыс. рублей за фейк о коронавирусе

Мужчина признал свою вину

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 мая. /ТАСС/. Южно-Сахалинский городской суд в среду назначил местному жителю наказание в виде штрафа на сумму в 300 тыс. рублей за распространение недостоверной информации о неэффективных мерах борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в релизе Генеральной прокуратуры РФ.

"Поскольку виновный полностью признал вину в совершении инкриминируемого деяния, принял меры, направленные на удаление видеофайлов из интернета, с учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил его к штрафу в размере 300 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Ранее в Дальневосточной транспортной прокуратуре журналистам сообщали о том, что на жителя, прибывшего на Сахалин 27 апреля вывозным авиарейсом по направлению Бангкок - Шанхай - Южно-Сахалинск, заведено уголовное дело. Во время стоянки самолета в пункте назначения мужчина записал на мобильный телефон комментарий о том, что пассажиры были обеспечены средствами индивидуальной защиты не сразу, а лишь по прибытии самолета на остров. Он отметил, что такие действия представителей государственных органов и учреждений обусловлены желанием ввести в заблуждение население. Видео он распространил в одном из мессенджеров. Сведения оказались ложными.

Теги
РоссияСахалинская областьПандемия коронавируса нового типа
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