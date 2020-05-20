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Дело сестер Хачатурян
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Сестры Хачатурян просят спецдокладчика ООН обратиться к российским властям по их делу

Они попросили Дубравку Симонович обратиться к властям страны с требованием не допустить их повторной травматизации во время рассмотрения уголовного дела
Ангелина и Крестина Хачатурян Снимок с видео/ Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС
Описание
Ангелина и Крестина Хачатурян
© Снимок с видео/ Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Сестры Хачатурян, обвиняемые в убийстве отца, попросили спецдокладчика ООН по вопросам насилия в отношении женщин Дубравку Симонович обратиться к российским властям с требованием не допустить их повторной травматизации во время рассмотрения уголовного дела и дальнейшего нарушения их процессуальных прав. Как заявила ТАСС адвокат младшей из сестер Хачатурян Валентина Фролова, для этого необходимо рассматривать дела сестер только совместно и учесть, что они действовали в рамках необходимой обороны.

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"Следственные органы разделили уголовное дело сестер, выделив дело Марии Хачатурян в отдельное производство, что отрицательно сказалось на правах обвиняемых. Несмотря на то, что в рамках обоих уголовных дел расследуются одни и те же обстоятельства, Крестина и Ангелина не имеют возможности участвовать в деле Марии так же, как и Мария не имеет возможности участвовать в деле Крестины и Ангелины Хачатурян, - сказала защитник. - В будущем это приведет к повторной травматизации сестер, так как им придется рассказывать об одних и тех же травмирующих событиях при рассмотрении двух уголовных дел".

Кроме того, по словам адвоката, сестры Хачатурян обратились к Симонович с утверждением, что они действовали в порядке самообороны, защищая себя от домашнего насилия.

"Хотя следствию удалось получить достаточно надежные доказательства длительного и серьезного насилия в семье, которое представляло угрозу для жизни и здоровья девочек, оно отказалось рассматривать мотив самообороны в действиях сестер", - отметила Валентина Фролова. "Мы не случайно обратились к докладчику по насилию в отношении женщин, его причинам и последствиям. Все, что происходит сегодня с сестрами - прямое следствие многолетнего насилия и отсутствия закона, который позволил бы их своевременно защитить", - резюмировала адвокат.

Расследование дела

Ранее адвокат Алексей Паршин в беседе с ТАСС отметил, что СК РФ последовал указаниям Генпрокуратуры и назначил в отношении сестер новые экспертизы. По его словам, возвращая уголовное дело в СК, заместитель генпрокурора Виктор Гринь в постановлении отметил, что квалификация действий девушек установлена следствием неверно, а верная квалификация - необходимая оборона. После того, как Следственный комитет обжаловал возврат к ним дела в отношении сестер, на тот момент глава Генпрокуратуры Юрий Чайка отказал в удовлетворении жалобы о направлении дела обратно в СК, согласившись с прежним решением Гриня, и для объективности предписал провести дополнительные психолого-психиатрические экспертизы в отношении обвиняемых с учетом всех материалов дела, в том числе и тех, которые были получены после проведения первичных экспертиз.

В настоящее время следствие завершило дополнительное расследование уголовного дела в отношении сестер Хачатурян. Два месяца назад СК провел еще одну экспертизу, которая, по словам защиты, "подтвердила вывод в пользу девочек". После этого следствие не стало менять сестрам квалификацию обвинения, снова объявило об окончании следствия, не принимая решения о дополнительном допросе обвиняемых. Теперь с материалами дела должны ознакомиться потерпевшие, которые не могли это сделать ранее из-за пандемии коронавирусной инфекции, а затем к ознакомлению приступят обвиняемые и их защита. Адвокаты девушек ранее заявили, что если дело сестер после утверждения обвинительного заключения передадут в суд из Генпрокуратуры, то защита будет настаивать на судебном процессе с участием коллегии присяжных заседателей.

Во время предварительного следствия по делу об убийстве СК подтвердил совершение отцом сестер Михаилом Хачатуряном преступлений, предусмотренных ст. 117 ("Истязание"), ст. 132 ("Насильственные действия сексуального характера") и ст. 133 ("Понуждение к действиям сексуального характера") УК РФ. Следователи установили целый ряд фактов преступных действий с его стороны, которые совершались по отношению к дочерям с 2014 года, когда все три девушки были несовершеннолетними. Несмотря на это, действия девушек были квалифицированы как убийство группой лиц по предварительному сговору, и материалы дела были направлены в прокуратуру. При этом из основного дела выделены материалы в отношении младшей сестры, так как ранее она была признана экспертами невменяемой в момент инкриминируемого ей преступления.

Теги
РоссияДело сестер Хачатурян
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