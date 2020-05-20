Пограничники задержали браконьеров в морском заповеднике Приморского края

ВЛАДИВОСТОК, 20 мая. /ТАСС/. Приморские пограничники задержали две лодки с людьми, промышлявшими незаконной добычей краба в Дальневосточном морском заповеднике на юге Приморского края, сообщает заповедник на своей странице в Instagram.

"На Восточном участке морского заповедника, недалеко от острова Большой Пелис, госинспектор обнаружил две лодки нарушителей и сообщил их координаты старшему группы в поселке Посьет пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. Спустя считанные минуты пограничники вышли на задержание", - говорится в сообщении.

Заметив пограничников, оба катера начали уходить в разные стороны, но были задержаны, в том числе при содействии инспектора заповедника. Как пояснил ТАСС его директор Николай Якушевский, при себе у нарушителей были обнаружены орудия для ловли краба.

"Сейчас практически 100% материалов по нарушениям режима особо охраняемых природных территорий мы доводим до логического конца. Это или штраф, или привлечение уже другими органами к ответственности, вплоть до уголовной. Браконьеры сегодня - это преступные группы. Одиночек мы уже не встречаем. Главный метод в борьбе с ними - экономический: не дать добывать на территории заповедника", - комментирует Якушевский.

Дальневосточный морской заповедник был создан в 1978 году на юге Приморского края. Здесь на площади более 64 тыс. га обитают свыше 5 тыс. видов животных и растений. В сентябре 2003 года заповедник получил статус биосферного резервата ЮНЕСКО за заслуги и значимость находящихся под его охраной животных и растений, сообществ, ландшафтов и природных феноменов.