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В жилом доме в Энгельсе рухнули два лестничных марша

По предварительным данным, в результате инцидента пострадал один человек
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© ГУ МЧС России по Саратовской области

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Два лестничных марша обрушились в жилом доме в городе Энгельс в Саратовской области, пострадала женщина. Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ, люди из дома эвакуированы.

Информация об обрушении в доме поступила в 07:25 мск. "Произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами. В настоящее время с помощью автолестницы проведена эвакуация жителей подъезда, из соседних подъездов жильцы выведены по лестничным маршам. Имеется информация о пострадавшей женщине, которая в сознании передана сотрудникам скорой помощи",- сказали в пресс-службе. 

В МЧС уточнили, что дом четырехэтажный кирпичный, в нем четыре подъезда. На месте происшествия работают спасательные службы. Для ликвидации последствий ЧП привлечено от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 13 человек и пять единиц техники.

Как сообщил ТАСС руководитель областной службы спасения Юрий Юрин, В связи со случившимся эвакуированы 23 человека.

"Пострадала женщина, примерно 35 лет. Также 23 человека эвакуированы - некоторые вышли сами, другим была оказана помощь. Проводится разбор завалов лестницы", - сказал собеседник агентства.

Теги
РоссияСаратовская область
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