Две машины и мотоцикл столкнулись на МКАД

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Две машины и мотоцикл столкнулись на 72-м километре МКАД в Москве, в результате чего пострадал один человек. Как сообщил в среду ТАСС источник в экстренных службах, движение в районе ДТП затруднено.

"На внешней стороне 72-го километра МКАД произошло ДТП с участие двух автомобилей и мотоцикла. В результате происшествия пострадал один человек. Движение автотранспорта затруднено", - сказал собеседник агентства.

На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов и оперативных служб, обстоятельства ЧП устанавливаются.