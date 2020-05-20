Жилой дом в Энгельсе, где рухнули лестничные марши, был признан аварийным

САРАТОВ, 20 мая. /ТАСС/. Жилой многоэтажный дом в городе Энгельсе Саратовской области, где в среду произошло обрушение лестничных пролетов, был признан аварийным в 2018 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города.

В среду утром в доме обрушились два лестничных марша, пострадала женщина, эвакуированы 23 человека. Дальнейшей угрозы обрушения, по данным ГУ МЧС региона, нет.

"Дом 1959 года постройки, кирпичный, в нем располагаются 32 квартиры. Он был признан аварийным в конце 2018 года", - сказал собеседник агентства.

В настоящий момент программы по переселению граждан ведутся из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.

В министерстве здравоохранения региона отметили, что пострадавшая при обрушении женщина находится в состоянии средней тяжести. "Женщина, 38 лет, госпитализирована. Ей оказывается вся необходимая помощь", - отметили в министерстве.