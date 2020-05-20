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В Волгограде раскрыто убийство, совершенное в 2000 году

Подозреваемый признался следователям в убийстве, а также сказал, что мотивом к расправе над бывшим приятелем стал конфликт из-за кражи денег

ТАСС, 20 мая. Волгоградские следователи раскрыли убийство, совершенное 20 лет назад из-за кражи денег, сообщили журналистам в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Сотрудники второго следственного отделения (по расследованию преступлений прошлых лет) и следователи-криминалисты регионального управления СКР организовали дополнительный комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, позволивший спустя два десятка лет установить лицо, причастное к непреднамеренному убийству", - говорится в сообщении ведомства.

По данным следователей, 13 марта 2000 года в одной из квартир дома на юге Волгограда было обнаружено тело 51-летнего местного жителя, смерть которого, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, наступила в результате множественных переломов ребер, повреждений межреберных мышц и сосудов, а также кровопотери. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"), однако установить и задержать подозреваемого тогда не представилось возможным. Длительное время преступление оставалось нераскрытым.

Спустя 20 лет при отработке круга общения потерпевшего в поле зрения следователей попал бывший напарник мужчины, вместе с которым он работал грузчиком на местном рынке и поддерживал дружеские отношения. Психофизиологическое исследование на полиграфе показало, что волгоградцу как минимум известны обстоятельства расследуемых событий, но сообщать их следователю он категорически не желал. Дактилоскопическая судебная экспертиза установила, что обнаруженные в 2000 году в квартире погибшего следы пальцев рук, оставленные на предметах посуды, принадлежат именно этому человеку.

Под давлением неопровержимых доказательств подозреваемый сознался в содеянном и рассказал следователям, что мотивом к расправе над бывшим приятелем стал конфликт из-за кражи денег. С участием задержанного уже проведена проверка показаний на месте. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

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