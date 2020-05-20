Житель Краснодара осужден за продажу поддельного пропуска в период самоизоляции

ТАСС, 20 мая. Суд в Краснодаре приговорил местного жителя к десяти месяцам ограничения свободы за продажу поддельного спецпропуска во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"Ленинский районный суд Краснодара вынес приговор в отношении 31-летнего Оганеса Карслияна. Суд согласился с мнением государственного обвинителя и назначил Карслияну наказание в виде десяти месяцев ограничения свободы", - сообщили в надзорном ведомстве.

Он признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 327 УК РФ (покушение на сбыт официального документа). Суд установил, что 7 апреля Карслиян пытался за 7 тыс. рублей сбыть поддельный бланк спецпропуска на машину, введенный на период действия режима самоизоляции на территории Краснодарского края. Преступление пресекли полицейские.