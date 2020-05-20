В Москве трое мужчин ограбили таксиста и угнали его машину

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Трое приезжих с пистолетом похитили у таксиста на юге Москвы мобильный телефон и деньги, а затем угнали его автомобиль. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД, злоумышленники задержаны, возбуждено уголовное дело.

Как отметили в главке, в полицию обратился водитель такси, который сообщил, что подвозил троих неизвестных. Во время поездки один из пассажиров похитил его мобильный телефон, деньги и скрылся. При этом двое других пассажиров остались в машине и, не давая водителю возможности обратиться за помощью и угрожая ему пистолетом, потребовали отвезти их на другой адрес. Прибыв на место, вместе с водителем они направились в один из ломбардов для того, чтобы заложить его второй телефон. Однако в этот момент мужчина сумел убежать и сразу же обратился в полицию. Злоумышленники в свою очередь сели в машину таксиста и скрылись на ней.

"В результате отработки территории полицейские по приметам задержали подозреваемых. Ими оказались приезжие молодые люди в возрасте 26 и 27 лет, у которых была обнаружена и изъята часть похищенного имущества, а также предмет, похожий на пистолет, который направлен на экспертизу. Также был обнаружен и изъят автомобиль. Позже стражи порядка третьего подозреваемого, 27-летнего приезжего", - сказали в пресс-службе.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям о разбое (ст. 162 УК РФ) и грабеже (ст. 161 УК РФ).