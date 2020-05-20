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СК проверит данные о заражении парикмахером с коронавирусом 23 человек под Белгородом

Парикмахер проходит лечение в одной из больниц Белгорода, заразившиеся жители района находятся под наблюдением медиков дома

ТАСС, 20 мая. Следователи организовали проверку по факту возможного нарушения санитарно-эпидемиологических правил после появления в СМИ информации о заражении парикмахером 23 человек коронавирусной инфекцией в Ракитянском районе Белгородской области. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

По информации оперштаба Белгородской области, результаты анализов подтвердили наличие коронавирусной инфекции у 23 жителей Ракитянского района Белгородской области, которые контактировали с ранее заразившимся парикмахером. Парикмахер проходит лечение в одной из больниц Белгорода, заразившиеся жители района находятся под наблюдением медиков дома.

"Следственными органами организовано проведение проверки по информации в СМИ о заражении 23 человек коронавирусом в поселке Ракитном на предмет нарушения санитарно-эпидемиологических правил. В ходе мониторинга СМИ выявлены публикации о том, что после контактов с парикмахером в Ракитянском районе, у которого подтвержден COVID-19, у членов 7 семей также выявлен коронавирус", - говорится в сообщении.

Кроме того, у еще 25 человек, которые общались с парикмахером, результаты тестов показали отсутствие коронавируса.

По состоянию на 20 мая в Белгородской области выявили 1 428 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 443 человека выздоровели, 12 пациентов умерли. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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Россия
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