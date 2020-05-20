Читинский блогер стал фигурантом уголовного дела о призывах к массовым беспорядкам

ЧИТА, 20 мая. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам в отношении читинского блогера Алексея Закружного. Об уголовном деле журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю, имя подозреваемого ТАСС назвал источник в правоохранительных органах.

"По данным следствия, в апреле 2020 года житель Читы под сетевым псевдонимом разместил на своем канале, доступном широкому кругу лиц, видеозапись, содержащую призывы к массовым беспорядкам, сопряженным с угрозой применения насилия в отношении представителей власти", - говорится в сообщении пресс-службы.

Следователи совместно с полицейскими провели обыск у блогера, изъяли, в частности, его компьютер, допросили.